У Великобританії разом з українськими танкістами проходять навчання і ремонтники танків Challenger 2.

Про це повідомляє командувач Сил логістики Збройних сил України генерал-майор Олег Гуляк. "Воїни-ремонтники Сил логістики Збройних сил України спільно з екіпажами танків посилено проходять навчання у Великій Британії щодо опанування, обслуговування та ремонту танків Challenger 2", - розповів він.

За словами Гуляка, отримання знань і навичок військовослужбовцями ремонтних підрозділів забезпечить ефективне використання нового озброєння при виконанні бойових завдань.

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"Освоюємо озброєння держав-партнерів, щоб ефективніше знищувати російських загарбників", - підкреслив Гуляк.

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Як повідомляв УНІАН, 29 січня українські військові прибули до Великої Британії з метою проходження навчання на бойових танках Challenger 2.

У Міноборони України нагадали, що Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, які передадуть танки західного виробництва.

8 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський побували на військовій базі в графстві Дорсет для зустрічі з українськими військовими, які проходять навчання за допомогою британської армії.

Сунак і Зеленський прибули на гелікоптері. Їм показали симулятор танку Challenger 2, який використовується для навчальних цілей.

На спільній із Зеленським прес-конференції Сунак заявив, що танки Challenger 2 потраплять на лінію фронту в Україні в березні. Прем'єр Британії підкреслив, що Україну треба озброїти в короткостроковій перспективі і посилити - на довгострокову.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що британські танки доставлять в нашу країну авіакомпанією Royal Air Force.

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