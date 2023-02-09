Британська авіакомпанія доставить на українську землю речі, вкрай шкідливі для російських окупантів, зазначив очільник МЗС України.

Британські основні бойові танки Challenger 2 будуть доставлені в Україну авіакомпанією Royal Air Force.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook. "Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger...", - наголосив він.

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Очільник МЗС додав, що ця ж авіакомпанія доставить на українську землю інші речі, вкрай шкідливі для російських загарбників.

Допомога Україні від Британії - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона, де його зустрів прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

14 січня Сунак підтвердив передачу Україні танків Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.

Сунак підкреслив, що він і весь уряд Великої Британії інтенсивно працюватимуть з міжнародними партнерами, щоб швидко надати таку підтримку, яка дозволить Україні виграти війну та забезпечити тривалий мир.

Довідка УНІАН. Royal Air Force (Королівські повітряні сили Великобританії) - це британські повітряні сили, вони є складовою частиною збройних сил Британії.

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