За словами Олега Калашнікова, українські пілоти дронів навчилися боротися з таким нововведенням РФ.

Очільник прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков в ефірі телемарафону прокоментував появу на фронті Т-72 РФ із широкою захисною бронею зверху.

"На нашому напрямку ми давно вже можемо спостерігати такий їх чудо-захист. Могли постерігати техніку, яка обшита деревиною, колодами, якщо не вистачає інших засобів. На сьогодні це досить часте явище, це їхній захист від наших FPV-дронів, наших снарядів", – сказав Калашніков.

Він також додав, що в багатьох випадках такий підхід не допомагає ворогові, а навпаки заважає вести штурмові дії.

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"Сказати, що це ефективно – досить часто їм це не допомагає. Якщо брати такі танки, то там погіршується мобільність, кут огляду. Їхні нововведення погіршують тактико-технічні характеристики техніки та не допомагають. У нас дуже професійні пілоти дронів і вони знаходять місця та шпаринки, де саме бити по таких цілях", – пояснив Калашніков.

"Танки-черепахи" РФ: що відомо

На початку квітня росіяни неподалік Авдіївки танк Т-72 з привареними до нього металевими листами. Попри те, що танк із таким "покращенням" фактично втратив можливість вести бій, він безпечно довіз штурмову групу до українських позицій і зміг повернутися назад.

На думку Forbes, російські "танки-черепахи" можуть бути проривниками і це несе загрозу для Сил оборони на лінії фронту.

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