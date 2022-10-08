Ще дев'ять одиниць ворожої техніки, зокрема – танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.

Сьогодні ЗСУ на півдні знищили сотні окупантів та десятки одиниць ворожої техніки.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь".

"Нашою авіацією нанесено 15 авіаційних ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 360 вогневих завдань по засобах ППО противника, по трьох районах зосередження ворожих сил і техніки, а також по опорному пункту в Бериславському районі", - йдеться у повідомленні.

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"Підтверджені втрати противника зафіксовано на рівні: 110 рашистів, 6 танків, 8 крупнокаліберних гаубиць "Мста-Б" і "Мста-С", реактивна система залпового вогню "Град", 2 пускові установки ЗРК С-300, 9 одиниць авто-бронетехніки, мінометний комплекс "Сані", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона-С", - додають в ОК.

Ще 9 одиниць ворожої техніки, зокрема – танк, авто-бронетехніка та артилерійське озброєння, суттєво пошкоджено.

"В Чорному морі вороже угруповання з 14 кораблів має напоготові 4 ракетоносії, серед яких 2 підводних. Сумарне спорядження "Калібрами" - 24 ракети. Також на чергуванні великий десантний корабель і десантний катер", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Херсонщині: деталі

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що з 1 жовтня в Херсонській області звільнили і стабілізували більше 500 квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів.

Експерти американського Інституту дослідження війни повідомляють, що Збройні Сили України досягають значних успіхів на Херсонщині.

За даними розвідки Британії, українські захисники відтіснили лінію фронту ще до 20 кілометрів вперед, головним чином роблячи успіхи на східному березі річки Інгулець і на західному березі річки Дніпро.

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