Росія зазнає великих втрат на Східному фронті.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що якщо на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донбас окупанти перекидали більш професійних військових, то зараз – будь-кого, хто може тримати зброю в руках.

Як він розповів "24 каналу", ворог зазнає величезних втрат. Через це на схід окупанти почали перекидати підрозділи різних військ, зокрема піхоту, танкові та механізовані підрозділи.

За його словами, в окупованих районах Луганської області також частково залишилися десантники. Водночас на Донеччині поблизу Вугледара на позиціях стоїть морська піхота, а в районі Бахмута – зеки, завербовані до ПВК "Вагнер". Представник Східного угруповання військ зазначив, що завдання окупантів – виснажувати Сили оборони України своїми атаками.

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"Усі ці військові частини вони змушені поповнювати мобілізованими на тлі великих втрат. За цю добу було знищено 510 окупантів, абсолютна більшість з них – на Східному фронті", – наголосив Череватий.

Ситуація на Донбасі: що відомо

У суботу, 3 грудня, президент України Володимир Зеленський розповів, якою є ситуація на фронті. За його словами, "найбільш гаряче, найбільш болісно" зараз на Донеччині.

Крім того, в Донецькій області українські прикордонники "мінуснули" російський винищувач-бомбардувальник Су-34. "Пташку" приземлили на околицях Бахмута, який став однією з найгарячіших точок на фронті.

Раніше військовий експерт Роман Світан зазначив, що Донецький фронт стабілізовано. Триває перемелювання російських військ уздовж всієї лінії фронту, особливо під Бахмутом і Авдіївкою. За його словами, в район Павлівки підійшли свіжі сили ЗСУ і "загасили всі сили окупантів".

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