Відповідний "документ" поширили російські пропагандистські сайти.

Ватажок підконтрольних Кремлю терористів "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про всезагальну мобілізацію.

Відповідний "документ" поширили російські пропагандистські сайти.

"Сьогодні мною підписано "указ" про всезагальну мобілізацію. Звертаюся до всіх чоловіків "Республіки", які можуть тримати у руках зброю, стати на захист своїх родин", - заявив Пушилін на пропагандистському ролику, імовірно, записаному того ж дня, що й відео про негайну евакуацію населення.

Йдеться про "наказ" прибути у "військові комісаріати" усім чоловікам окупованої частини Донецької області нібито через "безпосередню загрозу агресії проти "ДНР" з боку Збройних сил України.

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Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки підконтрольних Кремлю терористів "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок і дітей з ОРДЛО в Росію. Після чого слідувала низка вибухів на непідконтрольній Україні території.

Як з’ясувала громадськість, відеоролики терористів Пасічника і Пушиліна були записані за кілька днів до ескалації на сході.

Ввечері того ж дня американський президент Джо Байден, виступаючи у Білому домі з оновленими розвідданими про пересування військ РФ, заявив, що впевнений у тому, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення до України найближчими днями чи тижнями.

Ескалація на Донбасі сталась на тлі зростання загрози вторгнення з участю майже 200 тисяч військових РФ, зосереджених навколо України.

У вчорашніх провокаціях бойовики звинуватили Збройні сили. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не вірити російським найманцям і вчергове наголосив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

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