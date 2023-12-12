Новий прем'єр-міністр Польщі виступив з гучним закликом до союзників.

Уряд Польщі буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Про це заявив новопризначений прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, інформує портал Onet.

Він висловив цю позицію на засіданні Сейму, де представив програму дій та склад нового уряду.

"Я не можу вже більше слухати політиків, які висловлюють свою втому від ситуації в Україні. Вони кажуть президенту України Зеленському, що вони втомилися від ситуації", - сказав Туск.

Він підкреслив, що атака на Україну - це "атака на всіх нас", і закликав одним голосом виступати на підтримку України, яка, на його переконання, має об'єднувати поляків.

Туск також зазначив, що допомога Польщі Україні є дуже важливою, але одночасно зауважив, що Варшава повинна бути наполегливою, коли йдеться про свої інтереси, зокрема, польських фермерів. Він також анонсував, що в найближчі десятки годин вирушить до Брюсселя з метою переконати союзників захищати демократичні цінності та Україну від російської агресії.

"Але ми повинні пам'ятати, за що йде війна. Що українці воюють за щось надзвичайно важливе, що їхня битва почалася на Майдані, що вони воюють за те, щоб приєднатися до спільноти західного світу. Вони хочуть, щоб Україна була демократичною, правовою державою, як західні країни. І вони за це зараз борються", – наголосив глава польского уряду.

Дональд Туск - новий прем'єр-міністр Польщі

Напередодні Дональд Туск був обраний прем'єр-міністром Польщі. "За" проголосували 248 депутатів польского Сейму, "проти" - 201.

До цього парламент Польщі проголосував проти уряду консерваторів з "Права і справедливості". З присутніх у Сеймі депутатів за вотум довіри уряду Матеуша Моравецького проголосували 190 осіб, проти - 266.

Також УНІАН повідомляв, що ще до обрання на посаду Туск пообіцяв, що новий уряд Польщі розблокує кордон з Україною.

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