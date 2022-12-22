Президент України задоволений результатами поїздки.

Президент Володимир Зеленський "задоволений" своїм візитом до США. При цьому частина республіканців налаштовані вимагати аудит коштів, які США надають Україні.

"Його зустрічі з президентом Байденом були щирими і підтримуючими. Спільне засідання було чудовим, і він відчув реальну двопартійну підтримку", - йдеться в статті видання Politico.

При цьому зазначено, що хоч Зеленського і зустріли тепло в Конгресі США, але не деякі республіканці ще не були готові взяти на себе зобов'язання надавати Україні фінансову підтримку.

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"Очевидно, є занепокоєння, що гроші йдуть не за призначенням. Кошти платників податків, які йдуть кудись, будь то всередині країни або за кордон, заслуговують пильної уваги", - заявив представник меншини в Палаті представників Стів Скалізе.

Відзначається, що республіканці підтримують Зеленського, українську армію і українців у боротьбі з російськими окупантами, але в той же час вимагають ретельної перевірки десятки мільярдів доларів, які США вже витратили.

Візит Зеленського до США - що відомо

Президент Володимир Зеленський 21 грудня здійснив свій перший іноземний візит з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він відправився в США на зустріч з президентом Джо Байденом.

Президент України виступив перед американським Конгресом, а також провів прес-конференцію з Байденом, який заявив про однакове бачення світу разом з президентом України. У свою чергу Зеленський пообіцяв, що у 2023 році варто очікувати переломного моменту у війні.

Крім того, Білий дім виділив Києву новий пакет військової допомоги вартістю 1,85 мільярда доларів, який включає ЗРК Patriot.

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