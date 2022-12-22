У Копенгагені запевнили, що й надалі надаватимуть допомогу українському народу.

Уряд Данії виділив новий пакет допомоги Україні. Йдеться про близько 43 мільйонів доларів, які витратять на покупку зброї та обладнання.

"Боротьба України за свободу - це також наша і Європи Боротьба за свободу. Саме тому Уряд разом з партіями в парламенті прийняв рішення про виділення Україні ще 300 млн Данських крон", - заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен.

У Міноборони країни відзначили, що гроші виділять з бюджету данського оборонного відомства і передадуть Міжнародному фонду для України, який займається Лондон.

Відео дня

При цьому Еллеманн-Йенсен запевнив, що Копенгаген надалі надаватиме фінансову, військову та гуманітарну допомогу українському народу.

Позиція Данії щодо війни в Україні - що відомо

Копенгаген не залишається в допомозі Києву в боротьбі з російськими загарбниками. Так, 1 вересня стало відомо, що президент Володимир Зеленський провів зустріч з главою МЗС Данії Еппе Кофодом. За підсумками зустрічі Копенгаген пообіцяв передати для ЗСУ зимову форму і одяг.

Крім того, Данія погодилася приєднатися до відновлення об'єктів інфраструктури в Миколаївській області.

Також Данія разом зі Словаччиною, Норвегією та Німеччиною підписали лист про намір спільно зробити фінансовий внесок для виробництва і передачі Україні словацьких самохідних артилерійських установок Zuzana 2.

Вас також можуть зацікавити новини: