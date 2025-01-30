Уся стратегія росіян спрямована на повну окупацію Донецької області.

Повною окупацією міста Торецьк російські загарбницькі війська хочуть вирішити одразу декілька своїх задач.

Про це в етері телеканалу "Суспільне" сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, окупанти прагнуть відтіснити українські війська від Ясинуватської траси та захистити військові гарнізони в районі Горлівки від далекобійної артилерії:

"Основне завдання, яке стояло перед росіянами при наступі на Торецьк - відсунути лінію фронту від передмість Донецька. Особливо від індустріальних районів, які вони використовують як логістику, склади, місця розосередження й накопичення своїх військ, і для наступу на Часів Яр".

Він додав, що бої за Торецьк дозволяють Силам оборони сковувати російські війська та завдавати далекобійною артилерією ударів по місцям скупчення їхніх сил з Донецького напрямку. Водночас бої ведуться в межах міста, що значно ускладнює його оборону.

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"Це дуже серйозно впливає на керування і управління військами. І той, хто може більше контактувати зі своїми підрозділами, особливо на передньому краї, той і може тримати ініціативу на конкретних ділянках", - додав Тимочко.

На його переконання, російським загарбникам принципово зайняти місто, щоб намагатися рухатися в район Часового Яру або сунутися у район Дружківки і Костянтинівки, а отже, щоб вийти на Краматорськ і Слов'янськ. Це свідчить, що вся їхня стратегія спрямована на повну окупацію Донецької області, з яких би напрямків вони не наступали.

Бої за Торецьк

Як повідомляв УНІАН, 24 січня колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак сказав, що українське місто вже майже повністю окуповане російськими загарбниками.

В останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що за добу на Торецькому напрямку українські захисники відбили сім атак в районах Торецька, Щербинівки та Кримського, три боєзіткнення ще тривають.

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