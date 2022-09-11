Для транспортування російської броні знадобилося два трактори.

"Тракторні війська" України знову взялися до роботи на тлі контрнаступів України на Харківщині та Херсонщині. Цього разу цивільні "воїни" затрофеїли російський танк.

Відео процесу з'явилося у мережі.

На кадрах, знятих українськими військовими, видно, як два українські трактори тягнуть російський танк Т-72Б3. На броні їхав щасливий чоловік, який весело махав рукою воїнам.

Відео дня

Затрофеєний танк у гарному стані, отже скоро служитиме українській армії. Локацію ролика не зазначили.

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що українські захисники з початку вересня звільнили від окупантів понад 3 000 квадратних кілометрів територій України.

Сьогодні, 11 вересня, у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що наші підрозділи зайшли до Куп'янська, триває звільнення населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

Відомий блогер Ігар Тишкевич підрахував, скільки трофейної техніки російських окупантів захопили українські війська з 01.09 до 10.09.

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