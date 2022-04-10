Дідусь вкрав вантажівку з боєприпасами і спорядженням, селяни спалили зенітний ракетно-гарматний комплекс, а фермери перетягують ворожу техніку і віддають ЗСУ. Все це — історії про хоробрість і винахідливість українців у протистоянні з російськими окупантами.
Найнеймовірніші випадки боротьби мирних громадян з армією РФ зібрали в одному сюжеті журналісти ТСН.
На відео нижче розповідається про фермерів, які використовують сільськогосподарську техніку для перевезення кинутих танків і бойових машин росіян. "Тракторні війська", як їх прозвали в народі, навіть стали основою для створення іграшок. Аграрії спеціально не знищують ворожу техніку, якщо є така можливість. Командування просило доставляти бойові одиниці українським військовим, чим фермери активно і займалися.
Друга неймовірна історія — про дідуся, який вкрав у окупантів вантажівку. Всередині виявилися боєприпаси та інше спорядження. Українські захисники були щиро шоковані вчинком літнього чоловіка і похвалили його за партизанську діяльність.
Не менше відзначилися селяни, які спалили в полі посеред Баштанки зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Вартість однієї такої машини становить $15 мільйонів.
В Україні навіть земля бореться проти ворога. На Сумщині окупанти намагалися перейти річку, але в результаті чотири танки загрузли в багнюці. Спочатку два, а потім ще стільки ж, які приїхали витягувати перших. І це не всі історії — більше в сюжеті нижче.
Війна Російської Федерації проти України
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