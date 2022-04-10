Найнеймовірніші випадки протистояння звичайних громадян України армії РФ.

Дідусь вкрав вантажівку з боєприпасами і спорядженням, селяни спалили зенітний ракетно-гарматний комплекс, а фермери перетягують ворожу техніку і віддають ЗСУ. Все це — історії про хоробрість і винахідливість українців у протистоянні з російськими окупантами.

Найнеймовірніші випадки боротьби мирних громадян з армією РФ зібрали в одному сюжеті журналісти ТСН.

На відео нижче розповідається про фермерів, які використовують сільськогосподарську техніку для перевезення кинутих танків і бойових машин росіян. "Тракторні війська", як їх прозвали в народі, навіть стали основою для створення іграшок. Аграрії спеціально не знищують ворожу техніку, якщо є така можливість. Командування просило доставляти бойові одиниці українським військовим, чим фермери активно і займалися.

Друга неймовірна історія — про дідуся, який вкрав у окупантів вантажівку. Всередині виявилися боєприпаси та інше спорядження. Українські захисники були щиро шоковані вчинком літнього чоловіка і похвалили його за партизанську діяльність.

Не менше відзначилися селяни, які спалили в полі посеред Баштанки зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Вартість однієї такої машини становить $15 мільйонів.

В Україні навіть земля бореться проти ворога. На Сумщині окупанти намагалися перейти річку, але в результаті чотири танки загрузли в багнюці. Спочатку два, а потім ще стільки ж, які приїхали витягувати перших. І це не всі історії — більше в сюжеті нижче.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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