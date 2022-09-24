У розвідці зазначають, що Україна має "обмінний фонд" і він постійно поповнюється.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що підготовка до наступних обмінів для звільнення українських бійців з полону триває.

Про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Говорячи про останнє наразі звільнення з полону українських бійців, Юсов зауважив, що у ворожому полоні ще залишається багато українських захисників та захисниць.

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"Їх потрібно визволяти. І Україна над цим працює. І Координаційний штаб над цим працює. Тому без перерви, після цього обміну, після цього повернення, паралельно вже триває підготовка до наступних обмінів. І як сказав генерал Буданов, ми будемо повертати всіх", - сказав Юсов.

Речник ГУР також зазначив, що Україна має "обмінний фонд" і він постійно поповнюється.

"Україні є про що говорити, і є що пропонувати. Є, безумовно, кого захищати і кого вимагати назад... Збройні сили України сьогодні і на сході, і на півдні, на Харківському, на Херсонському напрямку роблять все можливе для активного поповнення обмінного фонду. І цей процес триває", - зауважив Юсов.

Обмін полоненими: деталі

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня з російського полону повернулися 215 захисників України.

Зокрема, були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Пономар, старший офіцер "Азову" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Вони наразі перебувають у безпеці у Туреччині, однак їхнє місцеперебування тримається в секреті заради безпеки. Згідно з домовленостями, військові залишаться у Туреччині до кінця бойових дій.

Також додому повернулися Катерина Поліщук ("Пташка") й вагітні військовослужбовиці - Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Черненькая Анастасія.

За даними МВС, з російського полону загалом вдалося звільнити 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських та 9 прикордонників.

Крім того, з російського полону звільнили 10 іноземних військових, які захищали територіальну цілісність України.

Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав всі можливі свідчення слідству. А 5 командирів - на 55 полонених окупантів.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, наразі керівництво України працює над обміном "всіх на всіх". До переговорів приєдналися ООН та президент Туреччини Ердоган.

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