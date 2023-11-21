Російський безпілотник збили над морем.

Захисники України 21 листопада знищили рідкісний розвідувальний дрон Російської Федерації. Безпілотник Mohajer-6, який Москва купила у Ірану, збили в Одеській області.

Відзначається, що безпілотник поцілили над морем.

"21 листопада 2023 року, в Одеській області, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" над морем знищено розвідувально-ударний БпЛА Mohajer-6", - йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

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Дрони Mohajer-6 - що відомо

БПЛА Mohajer-6 призначений для нанесення ударів і розвідки. Він може нести чотири керованих ракети і апаратуру вагою до 100 кг. Дальність польоту дрона - до 200 км, тривалість - до 12 годин. Максимальна висота роботи - 5,4 км.

За даними ЗМІ, рік тому Росія купила у Ірану максимум 30 таких дронів. На початку вересня 2022 року про те, що Москва купила такі апарати писали американські медіа. У тому ж місяці перший Mohajer-6 збили на півдні України.

Атака на Одеську область 21 листопада 2023 - що відомо

Сили оборони півдня України повідомили, що російські окупанти били по Одеській області. Тактична Авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31п.

Зафіксовані влучання на території Одеси та Білгород-Дністровського району області. Окупанти вдарили по "відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі".

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