В Авдіївці чоловік загинув у власному будинку.

Російські окупаційні війська атакували Авдіївку та смт Гостре Донецької області. Внаслідок артобстрілу загинули двоє людей, ще троє дістали поранень.

Як повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, 10 липня 2023 року, близько 14:40, війська РФ атакували приватний сектор смт Гостре Покровського району. Від снарядів загинув місцевий мешканець. Також зазнали мінно-вибухових травм троє чоловіків віком від 40 до 65 років, серед яких батько і син.

Близько 15:00 окупанти обстріляли Авдіївку. Там у власному будинку загинув 54-річний чоловік.

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"За попередніми даними, окупанти обстріляли населені пункти з артилерії. Від вибухів пошкоджено приватні домоволодіння й господарчі споруди", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури проводяться досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли українських міст

Росіяни вдарили керованою авіабомбою під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі в населеному пункті Оріхів. Внаслідок атаки є вбиті і поранені.

Водночас на Сумщині через постійні обстріли оголосили про евакуацію людей з прикордонних населених пунктів. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх зауважив, якщо загалом з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць росіяни вбилии 17 людей.

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