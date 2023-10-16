Загарбники вночі запустили по Україні балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

В ніч на 16 жовтня російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків, застосувавши балістичне озброєння, керовані авіаційні ракети та ударні безпілотники.

Як повідомляють Повітряні сили, усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

"Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, шахеди противник направив у різних напрямках, зокрема на захід. В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

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Нічна атака РФ

У ніч на понеділок, 16 жовтня, російські загарбницькі війська випустили в бік України ракети. Незабаром військові закликали жителів Дніпра, Миргорода та Кропивницького пройти в укриття.

Згодом у Повітряних силах повідомили про запуски ударних безпілотників. Повітряна тривога поширилася на інші області України.

У Миргородському районі Полтавщини від уламків російської ракети постраждало троє людей. Водночас, як повідомляє Хмельницька ОВА, цієї ночі ворог атакував область "шахедами". Відпрацювала ППО.

У Дніпропетровській області зафіксоване влучання ракети, запущеної російськими загарбниками.

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