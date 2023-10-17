О 02:20 там оголосили повітряну тривогу.

У ніч на вівторок, 17 жовтня, Росія запустила в бік України безпілотні літальні апарати. Про це повідомляється на офіційній сторінці Командування Повітряних Сил Збройних Сил України у Telegram.

О 02:18 військові повідомили про загрозу застосування росіянами ударних безпілотних літальних апаратів для Одеської області. Вже о 02:32 вони попередили Білгород-Дністровський район, що в цьому напрямку летять російські дрони.

Наразі повітряну тривогу оголошено лише на території Одеської області.

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Оновлено о 03:20: Дніпропетровська область - ракетна небезпека.

Оновлено о 03:15: Повітряна тривога у Херсонській, Кіровоградській та Миколаївській областях пов’язана з активністю російської тактичної авіації.

Оновлено о 02:55: Йде бойова робота Сил оборони, повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Оновлено о 02:48: У напрямку Одеси летять російські дрони.

Атаки РФ по Україні: останні новини

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники завдали комбінованого удару по Україні, використовуючи ударні безпілотники та ракети.

Вранці Повітряні сили ЗСУ повідомили, що окупанти задіяли одну балістичну ракету "Іскандер М", п’ять керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних безпілотників типу "Shahed-136/131".

Українська протиповітряна оборона знищила дві ракети Х-59 та 11 безпілотних літальних апаратів.

Ввечері стало відомо, що Бериславський район Херсонської області атакували п'ять російських літаків: вони скинули дев'ять керованих авіаційних бомб на населені пункти.

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