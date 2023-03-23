За його словами, таким же чином українські сили підуть звільняти Крим.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин детально показав на карті, як Збройні сили України оточать його найманців навколого Бахмута Донецької області, а потім підуть деокуповувати інші міста Донбасу.

Про плани ЗСУ Пригожин розповів у розмові з російським пропагандистом. Він розкрив карту і продемонстрував, де зосередилися українські сили і як саме вони оточать підрозділи "Вагнера".

"В українців основне завдання - утримати ці рубежі (поблизу Бахмута - УНІАН) і, користуючись тим, що вони ці рубежі втримують, піти далі, спробувати підрізати підрозділи ПВК "Вагнер". Підрозділи ПВК "Вагнер" охоплюють угрупування ЗСУ в Бахмуті, все стискають і стискають, а завдання угрупування ЗСУ - охопити у цей час підрозділи ПВК "Вагнер", - сказав Пригожин.

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Він зауважив, що після оточення "Вагнера" ЗСУ переріжуть лінію оборони окупантів і підуть кількома угрупуваннями звільняти Донбас за кількома напрямками: Лисичанськ-Сіверськ, Дебальцеве, Луганськ. Це фактично розріже "ЛНР" та "ДНР" між собою.

Схожим чином, за словами Пригожина, ЗСУ зроблять на Запорізькому напрямку, блокуючи Крим та звільняючи Маріуполь.

Оточення "Вагнера": що відомо про плани ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що оборона Бахмуту є ключовою у стійкості всього фронту. Однак главком не вдавався у подробиці планів ЗСУ.

Останнім часом на оборону Бахмута кинули найбільш професійні українські сили. Як повідомляв NYT, російські війська наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Однак нові штурмові сили ЗСУ пішли в контрнаступ та відтіснили загарбників.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що Збройні сили України готуються оточувати підрозділи його найманців навколо Бахмута.

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