Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин детально показав на карті, як Збройні сили України оточать його найманців навколого Бахмута Донецької області, а потім підуть деокуповувати інші міста Донбасу.
Про плани ЗСУ Пригожин розповів у розмові з російським пропагандистом. Він розкрив карту і продемонстрував, де зосередилися українські сили і як саме вони оточать підрозділи "Вагнера".
"В українців основне завдання - утримати ці рубежі (поблизу Бахмута - УНІАН) і, користуючись тим, що вони ці рубежі втримують, піти далі, спробувати підрізати підрозділи ПВК "Вагнер". Підрозділи ПВК "Вагнер" охоплюють угрупування ЗСУ в Бахмуті, все стискають і стискають, а завдання угрупування ЗСУ - охопити у цей час підрозділи ПВК "Вагнер", - сказав Пригожин.
Він зауважив, що після оточення "Вагнера" ЗСУ переріжуть лінію оборони окупантів і підуть кількома угрупуваннями звільняти Донбас за кількома напрямками: Лисичанськ-Сіверськ, Дебальцеве, Луганськ. Це фактично розріже "ЛНР" та "ДНР" між собою.
Схожим чином, за словами Пригожина, ЗСУ зроблять на Запорізькому напрямку, блокуючи Крим та звільняючи Маріуполь.
Оточення "Вагнера": що відомо про плани ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що оборона Бахмуту є ключовою у стійкості всього фронту. Однак главком не вдавався у подробиці планів ЗСУ.
Останнім часом на оборону Бахмута кинули найбільш професійні українські сили. Як повідомляв NYT, російські війська наблизилися до оточення міста, а деякі українські підрозділи вийшли звідти. Однак нові штурмові сили ЗСУ пішли в контрнаступ та відтіснили загарбників.
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився міністру оборони РФ Сергію Шойгу, що Збройні сили України готуються оточувати підрозділи його найманців навколо Бахмута.