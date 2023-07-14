"Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році.

Замість військовослужбовця, блогера та письменника Валерія Маркуса головним сержантом 47-ї окремої механізованої бригади призначили Віталія Аверіна, йдеться у повідомленні Telegram-каналу бригади.

"Авер" пішов на війну добровольцем у 2014 році, долучився до лав батальйону "Донбас". Брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Попасну.

Військовий нагороджений орденом "За мужність" III ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Відео дня

У 47-й ОМБр раніше був головним сержантом одного із підрозділів.

Скандал у 47-й ОМБр "Маґура" - що відомо

Напередодні головний сержант 47-ї бригади Валерій Маркус публічно поскаржився на командування та попросив пониження у посаді. Військовослужбовець, зокрема, заявив, що категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку бригади.

У своєму рапорті Маркус заявив, що у його бригаді систематично принижують роботу сержантського корпусу, командування не розуміє важливість морального духу бійців і не захищає інтереси військової частини перед вищим командуванням, а некомпетентність вищого офіцерського корпусу лишається безкарною.

Окремо Маркус назвав заступника командира його військової частини "аморальним дегенератом, перебування з яким в одному колективі принижує честь і гідність".

Наступного дня, 13 червня, командир бригади Олександр Сак закликав відкинути конфлікти і примножити зусилля для спільної боротьби, подякувавши бійцям а сміливість, героїзм і відвагу. Згодом у конфлікт втрутився й головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї ОМБр Рустам Мустафаєв. Боєць прямо звинуватив Маркуса у некомпетентності. За його словами, сам Маркус мовляв, публікував відео чужих штурмів, щоб "пропіарити свою особистість на крові своїх побратимів".

28 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Маркусом. Після чого на бійця посипалися нові звинувачення у "піарі" з боку проросійського контингенту. На що військовий наголосив, що за всі роки служби, в тому числі вже під час цієї війни, не має жодної державної нагороди, а щодо військової кар'єри планів не робить.

Вас також можуть зацікавити новини: