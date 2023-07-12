Військовий закликав відкинути конфлікти і примножити зусилля для спільної боротьби.

Командир 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Олександр Сак відреагував на звинувачення головного сержанта Валерія Маркуса у тому, що керівництво ОМБр не розуміє морального духу бійців та не захищає інтереси військової частини перед вищим командуванням.

У Telegram бригади Сак подякував усім бійцям за сміливість, героїзм і відвагу, підкресливши, що "солдати, сержанти і офіцери бригади продовжують виконувати бойові завдання - сім днів на тиждень, двадцять чотири години на добу".

Військовий закликав відкинути конфлікти і примножити зусилля для спільної боротьби. "У ці непрості дні я, командир 47 ОМБр, закликаю всіх відкинути конфлікти, образи, протиріччя - і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями. Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", - йдеться у повідомленні прес-служби бригади.

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Конфлікти у 47-й бригаді "Маґура" - що відомо

Напередодні головний сержант 47-ї бригади Валерій Маркус публічно поскаржився на командування та попросив пониження у посаді. Військовослужбовець, зокрема, заявив, що категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку бригади.

У своєму рапорті сержант наголосив, що рішення просити пониження у посаді він прийняв без тиску. Головною причиною стало те, що у його бригаді систематично принижують роботу сержантського корпусу, командування не розуміє важливість морального духу бійців і не захищає інтереси військової частини перед вищим командуванням, а некомпетентність вищого офіцерського корпусу лишається безкарною.

У кінці рапорту Маркус назвав заступника командира його військової частини "аморальним дегенератом, перебування з яким в одному колективі принижує честь і гідність".

47-ма бригада і Маркус - що потрібно знати

У перші дні контрнаступу ЗСУ 47-ма бригада під час штурму біля Малої Токмачки на Запорізькому напрямку зазнала втрат у західній техніці, що підтвердили OSINT-аналітики.

Російські пропагандисти цим скористалися і відтоді регулярно тиражують фейки про втрати у вказаній бригаді. Валерію Маркусу - як блогеру і представнику бригади - довелося неодноразово записувати відео зі спростуванням російських ІПСО.

28 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з Маркусом. Після чого на бійця посипалися нові звинувачення у "піарі" з боку проросійського контингенту. На що військовий наголосив, що за всі роки служби, в тому числі вже під час цієї війни, не має жодної державної нагороди, а щодо військової кар'єри планів не робить.

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