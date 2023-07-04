Російські пропагандисти регулярно тиражують фейки про втрати у вказаній бригаді.

Генпрокурор часів Януковича, одіозний політик Святослав Піскун повернувся в ефіри інформаційних "помийок" і був викритий на поширенні кремлівської дезінформації. Зокрема напередодні збрехав про втрати у 47-й бригаді ЗСУ, на яку ще раніше росіяни спрямували свої ІПСО щодо втрат серед українських військовослужбовців.

У "вірусному" ролику Піскун, посилаючись на нібито близьку людину, яка проходить службу у вказаній бригаді, заявив про втрату у боях з окупантами "трьох рот". Окремо одіозний чиновник зачепив головного сержанта 47-ї бригади Валерія Маркуса, який нещодавно бачився з президентом Володимиром Зеленським.

"Третя рота... їх посилають на мінні поля. І він уже не витримав, пише "скільки ж нас вже можна вбивати". Вже три роти поклали, схаменіться! І тут, раптом, бачу, що їхній командир частини, який воює, у Києві, в Офісі президента. Нагороджують медалями... У нього вчора пів частини поклали. Хай їде на війну, з орденом новим", - заявив Піскун.

Незабаром на звинувачення Піскуна відреагував і сам Маркус, назвавши усі слова про втрати чиновника часів Януковича брехнею. За словами військового, за місяць штурмових дій його бригада втратила менш як 2% бійців (враховуючи зниклих безвісти), тоді як командування передбачало, що втрати 40-ї за день становитимуть 14%.

"Якщо усіх наших загиблих більш як за місяць бойових дій, щоденних штурмів, додати до зниклих безвісти, якщо ми усіх зниклих безвісти порахуємо як вже загиблих, ця цифра складе менш як 2%. За більш як місяць штурмових щоденних дій. Нам на час виконання операцій прораховували 14% втрат у день, а в нас менше 2% за місяць... У цих 14% зараховувалися і поранені", - зазначив Маркус.

Він зауважив, що значна частина поранених у бригаді - це контузії, тобто травми, після яких захисники повертаються на поле бою.

Разом з тим Маркус визнав, що невеликі втрати у бригаді є, бо "не буває штурмів без втрат": "Такі умови війни, такі реалії нашої роботи".

Також Маркус наголосив, що за всі роки служби, в тому числі вже під час цієї війни, не має жодної державної нагороди, а щодо військової кар'єри планів не робить.

Втрати ЗСУ та російська ІПСО - головне

У перші дні контрнаступу ЗСУ 47-ма бригада під час штурму біля Малої Токмачки на Запорізькому напрямку зазнала втрат у західній техніці, що підтвердили OSINT-аналітики.

Російські пропагандисти цим скористалися і відтоді регулярно тиражують фейки про втрати у вказаній бригаді. Валерію Маркусу - як блогеру і представнику бригади - довелося неодноразово записувати відео зі спростуванням російських ІПСО.

Зокрема, Маркус не приховував, що втрати серед його підлеглих є, але вони значно нижчі за російські, хоч саме українські сили ідуть в атаки, а окупанти перебувають в обороні: "Так от, яскравий приклад їхньої брехні: у перший же день, коли вони заявляли, що в нас вже розбита бригада, що у нас 350 загиблих, все - бригади немає, у нас було п'ять загиблих. Це яскравий приклад того, наскільки вони брешуть, наскільки те, що вони заявляють, не має нічого спільного з реальністю".

В одному з останніх відео Маркус зауважував, що у бригади є непогані успіхи у просуванні, але через складну систему оборони ЗС РФ це просування буде не таким швидким.

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