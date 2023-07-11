Військовослужбовець попросив понизити його у посаді, щоб бути ближче до своїх побратимів на полі бою.

Головний сержант 47 бригади "Маґура" Валерій Маркус, якого нещодавно приймав президент Володимир Зеленський, публічно поскаржився на командування та попросив пониження у посаді.

Відповідна заява Маркуса з'явилася у Facebook. Військовослужбовець заявив, що категорично не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади.

"Збудувати військову частину згідно тих цінностей, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію або виправити більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю доцільним. Своїх людей я залишити не можу, тому йду на найнижчу посаду за ВЛАСНИМ бажанням, щоб бути ближче до них на полі бою. Рапорт вже у камандира на столі! Semper Audentes! ("Завжди відважні", гасло "Маґури" - УНІАН)", - зазначив Маркус.

У своєму рапорті сержант наголосив, що рішення просити пониження у посаді він прийняв без тиску. Головною причиною стало те, що у його бригаді систематично принижують роботу сержантського корпусу, командування не розуміє важливість морального духу бійців і не захищає інтереси військової частини перед вищим командуванням, а некомпетентність вищого офіцерського корпусу лишається безкарною.

У кінці рапорту Маркус назвав заступника командира його військової частини "аморальним дегенератом, перебування з яким в одному колективі принижує честь і гідність".

Хто такий Валерій Маркус

28 червня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерієм Маркусом. Вони обговорили зміни, впровадження яких в українському війську реально допомогло б поліпшити службу.

Окрім того, що Маркус користується авторитетом у війську, він має велику аудиторію в соціальних мережах. Зокрема, в Instagram за ним стежить понад 533 тисяч користувачів. У Facebook його аудиторія складає понад 177 тисяч користувачів.

Маркус став медійним обличчям бригади "Маґура". Раніше він порівняв реальні втрати українських і російських сил. Боєць вкотре закликав українців не довіряти і не поширювати ворожу ІПСО.

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