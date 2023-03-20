Сили оборони сьогодні відбили атаки ворога на Бахмутському напрямку в районі населених пунктів Богданівка та Іванівське, у Бахмуті тривають постійні позиційні бої.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію з російським вторгненням.

"На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб захопити місто Бахмут. Там тривають постійні позиційні бої. В той же час нашими захисниками було відбито атаки противника в районах Богданівки та Іванівського", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне.

Щодо Куп’янського та Лиманського напрямків у Генштабі інформують, що ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

При цьому, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Війна в Україні: новини з фронту

За останню добу українські захисники ліквідували ще 700 російських загарбників. Крім того, Сили оборони України вразили чотири російські ЗРК і завдали ряд ударів по місцях зосередження особового складу Росії.

За даними Генштабу, Цієї доби російські окупанти завдали низку ракетних та 13 авіаційних ударів по території України, також застосували реактивні системи залпового вогню.

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