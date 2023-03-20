Дрон підрозділу К-2 ефектно зняв мінний шлагбаум, скинувши на нього боєприпас.
Як повідомляє прес-служба підрозділу, воїни-аеророзвідники зафіксували ворожий мінний шлагбаум з повітря, а боєприпас швидко та ефектно позбувся його.
На короткому відео видно, що ворожі міни потужно детонують після скидання боєприпасу на них. Воїни зазначають, що цьому короткому ролику передувала довга підготовка.
"Дрони в нашому батальйоні це не лише аеророзвідка і коригування, а також скидання боєприпасів, дистанційне мінування, усунення мінних перешкод та виконання інших завдань. Тому дронів на сучасній війні забагато не буває. А наші пілоти вміють виконувати завдання будь-якої складності, а головне - робити смерть ворогам", - йдеться у повідомленні.
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