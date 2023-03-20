Ювелірну роботу зробили оператори дронів К-2.

Дрон підрозділу К-2 ефектно зняв мінний шлагбаум, скинувши на нього боєприпас.

Як повідомляє прес-служба підрозділу, воїни-аеророзвідники зафіксували ворожий мінний шлагбаум з повітря, а боєприпас швидко та ефектно позбувся його.

На короткому відео видно, що ворожі міни потужно детонують після скидання боєприпасу на них. Воїни зазначають, що цьому короткому ролику передувала довга підготовка.

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"Дрони в нашому батальйоні це не лише аеророзвідка і коригування, а також скидання боєприпасів, дистанційне мінування, усунення мінних перешкод та виконання інших завдань. Тому дронів на сучасній війні забагато не буває. А наші пілоти вміють виконувати завдання будь-якої складності, а головне - робити смерть ворогам", - йдеться у повідомленні.

Війна в Україні: останні новини

Росія продовжує намагатися наступати на п'яти напрямках - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. При цьому епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

За останню добу українські захисники ліквідували ще 700 російських загарбників. Крім того, Сили оборони України вразили чотири російські ЗРК і завдали ряд ударів по місцях зосередження особового складу Росії.

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