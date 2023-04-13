У місті тривають запеклі бої.

Російські війська продовжували наземні атаки в Бахмуті і його околицях і 12 квітня не досягли жодних підтверджених успіхів у місті, зазначає Інститут вивчення війни у ранковому звіті.

Аналітики нагадують, що, за даними Генштабу, війська РФ вели безуспішні наступальні дії в районі Хромове за 3 км на захід від Бахмута і Богданівки за 5 км на північний захід від Бахмута.

Разом з тим росіян 12 квітня стверджували, що окупантам вдалося захопити три невказаних міських квартали в межах Бахмута, а десантникам нібито вдалося скувати українські сили на флангах "вагнерів".

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Також "воєнкори" повідомляли, що ними взято під контроль 80% міста, включаючи всі центральні адмінбудівлі, але західні аналітики не знайшли цим заявам візуального підтвердження.

Інститут вивчення війни дотримується своєї старої оцінки (станом на 11 квітня) і, посилаючись на візуальне підтвердження, вважає, що окуповано не менш як 76,5% території Бахмута.

Бої за Бахмут - останні новини

Згідно зі зведенням Генштабу, у районі Бахмута тривають найбільш запеклі бої. Росіяни намагаються взяти під свій повний контроль саме місто, а також ведуть наступ без видимого успіху на північ від Хромово і біля Богданівки і Предтечино.

Під постійними обстрілами Васюківка, Оріхове-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Новодмитрівка, Курдюмівка, Дружба, Північне та Залізне.

За словами експерта Олександра Коваленка, перед командуванням окупаційних сил поставлено завдання закрити питання з Бахмутом до Великодня, тобто - до 16 квітня.

На підмогу "вагнерівцям" Путін кинув професійну десантуру, однак і вона опиняється під артилерійським і мінометним вогнем ЗСУ. Найзапекліші бої тривають на вулиці Чайковського, бо саме через неї проходить "дорога життя" ЗСУ.

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