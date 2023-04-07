Жінка отримала множинні переломи.

Російські окупанти продовжують ракетний терор українських міст. Під час обстрілу Берислава ворог поцілив у машину швидкої допомоги. Двоє фельдшерів отримали серйозні поранення.

Такою інформацією поділилася прес-служба Міністерства охорони здоров'я України в офіційному Telegram-каналі. У повідомленні сказано: "Щойно під обстріл потрапила "швидка" під час виїзду на виклик у Бериславі (Херсонська область). Два фельдшери живі, але отримали серйозні травми".

У Наталії Танянської зафіксовано вогнепальний перелом обох кісток лівої гомілки і перелом кістки правої гомілки. Її стан оцінюється, як важкий.

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Козачук Олександр постраждав менше. Чоловік отримав поранення м'яких тканин і знаходиться в стані середньої тяжкості. Судячи з повідомлення від відомства, фельдшери доставлені в лікарню, де їм надають допомогу.

Рашисти обстрілюють Берислав: що відомо

Звільнена територія Херсонщини регулярно страждає від ударів окупантів. Однією з найчастіших цілей став Берислав.

Минулої ночі під час щільного обстрілу міста загинув мирний житель. Чоловік віком 36 років отримав поранення від осколків ворожих боєприпасів. Його тіло вранці знайшли на вулиці.

Рашисти 3 квітня вдарили 4 авіаційними бомбами по підприємству в Бериславі. В результаті були значно пошкоджені цехи.

А 27 березня окупанти протягом цілого дня вели вогонь по місту. Через обстріл поранення отримали троє цивільних.

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