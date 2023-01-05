За 19 днів Кремль планував захопити не тільки столицю, а й усю Україну, включно зі Львовом.

7 березня Кремль відправив у Мінськ президента-втікача Віктора Януковича, адже до цього дня сподівався захопити Київ і всю лівобережну Україну.

Як повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону, Росія підготувала два плани щодо захоплення України. Першим етапом було захоплення лівобережжя та Києва, а потім планувалося захопити всю територію України, зокрема і Львів.

"У них було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мають закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був останній термін. І саме цього дня один громадянин Росії, а в минулому громадянин України Янукович перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни", - зазначив Данілов.

За його даними, після захоплення Києва росіяни хотіли захопити всю територію України, включно зі Львовом, за 19 днів.

Війна в Україні: роль Януковича

Україна знала, що Росія нападе, ще в листопаді 2021 року, однак вторгнення російських військ очікували 22 лютого, а не 24 лютого.

Особливу роль у планах Кремля мав відіграти президент-втікач Віктор Янукович. У березні "Українська правда" повідомила, що засуджений за держзраду Янукович перебуває в Мінську. За одним зі сценаріїв, його мали спробувати там оголосити "президентом України".

Радник глави ОП Михайло Подоляк тоді прокоментував чутки про Януковича у Мінську. Він заявив, що у росіян повністю відсутнє розуміння українських реалій, звідси й чутки про нібито повернення Януковича в Україну на посаду керівника окупаційної адміністрації.

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