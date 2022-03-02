Віктор Янукович зараз перебуває в Мінську - його готують до спецоперації, писали українські ЗМІ.

Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначає, що у росіян повністю відсутнє розуміння українських реалій, звідси і чутки про нібито повернення Януковича в Україну на посаду керівника окупаційної адміністрації.

"У настільки феєричній історії з "Януковичем, який у Мінську" важливі кілька аспектів. Перший і ключовий: будь-яка згадка прізвища Янукович в якості якоїсь "можливості" в черговий раз показує нам тотальне незнання РФ реальних настроїв в Україні. Повна відсутність розуміння, що це за країна. Жодної об'єктивної аналітики у росіян ніколи не було - звідси настільки вбивчі рішення. З цього ж ряду - пропагандистські розповіді про "масову зустріч російських танків". Насправді ж, ніяких, навіть одиничних "зустрічей" немає - тільки ненависть, найжорстокіше знищення цих самих танків і навіть масові спроби зупинити бронетехніку своїми тілами. Помилково сподівалися, що до них поставляться по-доброму в країні, яка ненавидить будь-яких загарбників. З цього ж ряду впевненість російських еліт в тому, що у нас по вулицях марширують стотисячні армії націоналістів. Коротше, взагалі нічого не розуміють в Україні", - розповів Подоляк.

Янукович, як і Медведчук з Мураєвим, є повністю негативним персонажем, додав він.

"Другий аспект цієї чудової історії полягає в тому, що Янукович - це ж абсолютний "політичний труп". Настільки давній аутсайдер з токсичною репутацією, що згадка його прізвища звучить навіть якось зухвало. Безумовно спровокує тільки ще більший опір. Як, до речі, і прізвища Медведчука з Мураєвим. Повністю негативні персонажі з мінусовою репутацією. Йдеться навіть не про тотальну відсутність менеджерських навичок і безперервну дурість зазначених персон. А про їх повну несумісність з українським контекстом", - сказав Подоляк.

Що передувало

За даними Української правди, засуджений за держзраду екс-президент Віктор Янукович зараз перебуває в Мінську - його готують до спецоперації. Як повідомляється, за одним зі сценаріїв його спробують там оголосити "президентом України".

Раніше західна преса з посиланням на розвідку повідомляла, що росіяни, захопивши Україну, спробують встановити свою окупаційну маріонеткову владу на чолі, згідно з деякими ЗМІ, з проросійським політиком Євгенієм Мураєвим, або "регіоналом"-утікачем Олегом Царьовим.

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