В Україні Януковича раніше засудили за держзраду.

Засуджений за держзраду екс-президент Віктор Янукович зараз перебуває в Мінську - його готують до спецоперації.

Про це пише УП з посиланням на джерела в українській розвідці.

Як повідомляється,за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.

"Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем будь-якої інформаційної операції або акції з повернення в Україну екс-президента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", - пише УП.

Як відомо, в Україні проти Януковича ведеться розслідування низки справ, він вже засуджений за держзраду до 13 років позбавлення волі.