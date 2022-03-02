Януковича готують до спецоперації - ЗМІ / REUTERS
Засуджений за держзраду екс-президент Віктор Янукович зараз перебуває в Мінську - його готують до спецоперації.
Про це пише УП з посиланням на джерела в українській розвідці.
Як повідомляється,за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.
"Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем будь-якої інформаційної операції або акції з повернення в Україну екс-президента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", - пише УП.
Як відомо, в Україні проти Януковича ведеться розслідування низки справ, він вже засуджений за держзраду до 13 років позбавлення волі.