За словами Данілова, Кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова.

Україна розпочала підготовку до війни з Російською Федерацією ще у грудні 2019 року.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону. На його думку, вирішальним стало й те, що весь український народ став на захист своєї Батьківщини.

"Якби держава не була готова до війни, то за 3-5 днів росіяни мали б той успіх, на який вони розраховували", - наголосив секретар РНБО.

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За словами Данілова, Кремль мав два плани, згідно з якими за три дні мали захопити Київ, а за три тижні дійти до Львова.

"У них було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мали закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя, що стосується Києва. Це був крайній термін, і саме в цей день прибував один громадянин Росії, а в минулому громадянин України Янукович перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. А потім був наступний етап, який вони планували", - розповів секретар РНБО.

Війна в Україні

Як раніше повідомляв УНІАН, влада України знала, що Росія нападе, ще в листопаді 2021 року, однак вторгнення російських військ очікували 22 лютого, а не 24 лютого.

Раніше в Офісі президента пояснили, чому українцям не розповіли про неминучість повномасштабного вторгнення РФ.

За даними Генштабу, втрати Росії в Україні за добу зросли на 720 окупантів. Тепер загальні бойові втрати супротивника в нашій державі становлять близько 108 910 осіб,

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