Також відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки сил Білорусі та РФ із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М.

У Білорусі триває перевірка аеродромів для їх ймовірного використання російськими військовими.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

"У Республіці Білорусь з 21 вересня розпочалася перевірка засобів радіотехнічного забезпечення аеродромної мережі, що опосередковано може свідчити про можливість використання білоруських аеродромів збройними силами Російської Федерації", - йдеться у повідомленні. Відео дня

Також, за даними Генштабу, відбулася ротація авіаційних підрозділів спільного навчального центру підготовки військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони збройних сил Білорусі та РФ із заміною трьох з чотирьох наявних багатоцільових винищувачів Су-30М.

"Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території та повітряного простору Республіки Білорусь", - додали у Генштабі.

Участь Білорусі у війні з Україною

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко, лояльний до агресивної політики свого єдиного союзника Володимира Путіна, з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну надав Кремлю у користування військові бази республіки. Саме з території Білорусі російські танки проривали кордон з Україною.

З території Білорусі ведеться ракетний обстріл українських міст.

І хоч сам Лукашенко намагається заперечити факт військової співпраці з путінським режимом, на Білорусь, як і на Росію, накладені нові європейські санкції.

Разом з тим наразі регулярна білоруська армія не бере прямої участі у вторгненні в Україну. Хоча деякі експерти вважають це питанням часу. Москва продовжує вербувати на війну окремих білоруських "добровольців", організувавши їм навчання на території РФ.

Напередодні стало відомо про перекидання на аеродром "Барановичі" трьох російських винищувачів Су-30. Останні перельоти російських винищувачів між РФ і Білоруссю фіксували ще в кінці березня, коли літаки залишали білоруську територію.

Вас також можуть зацікавити новини: