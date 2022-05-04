Найбільшому бомбардуванню з Білорусі Україна піддалася 1 квітня.

З дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну з Білорусі по українській території була запущена як мінімум 631 ракета.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

За даними видання, перший пік запусків був зафіксований 9 березня, в той день було зроблено мінімум 35 ракетних пусків. До початку квітня запуски йшли по наростаючій день за днем.

Найбільшому бомбардуванню з Білорусі Україна піддалася 1 квітня, в той день ракети запускали в прямому сенсі кожні 10 хвилин, всього - не менше 56 боєголовок, які прикривали відступ російських окупантів з території України.

Запуски з Білорусі тривають і донині. Останній пуск був вчора, 3 травня, об 11:35.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що у Білорусі почалась раптова перевірка Збройних сил. Війська країни продовжують прикривати ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях

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