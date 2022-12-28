За словами матері загиблого, він був захоплений добротою і гостинністю українців.

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії підтвердило, що в ході бойових дій в Україні загинув австралієць.

За словами його матері, Сейдж О'доннелл загинув у бою, "захищаючи свободу українського народу".

"Сейдж пристрасно відстоював свої цінності і служив тут, у своїй країні, а зовсім недавно — в Україні. Сейдж вирішив діяти, грунтуючись на своєму співчутті до українського народу і несправедливості, що відбувається. Він закохався в Україну та її культуру і був захоплений добротою і гостинністю у своєму новому середовищі", - зазначила вона.

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Нагадаємо, що Австралія надає Україні військову допомогу.

Загибель іноземних добровольців, які боронили Україну від російської агресії

Влітку УНІАН повідомляв про бразильську модель, яка загинула в Харкові. Вона служила снайпером в ЗСУ.

В грудні була інформація про шістьох загиблих грузинів поблизу Бахмута. Воїни з Грузії відмовилися здатися в полон росіянам і прийняли смерть за Україну. Загалом 33 грузинські добровольці загинули під час українсько-російської війни, перебуваючи у лавах ЗСУ.

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