Раніше про обмеження максимальної ціни на нафту російського походження повідомили в Європейському Союзі.

Країни "Великої сімки" та Австралія запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Російської Федерації, на рівні 60 доларів за барель.

Обмеження ціни сприятиме надходженню дисконтної російської нафти на світові ринки та покликане допомогти захистити споживачів і бізнес від глобальних збоїв у постачанні, йдеться в заяві міністра фінансів США Джанет Єллен.

"Це допоможе нам досягти нашої мети - обмежити основне джерело доходу Росії для її незаконної війни в Україні, одночасно зберігаючи стабільність глобальних поставок нафти", - зазначила Єллен.

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За її словами, від обмеження цін особливо виграють країни з низьким і середнім рівнем доходу, які вже постраждали він високих цін на енергоносії та продовольство, зростання яких було спричинене розв'язаною Росією війною проти України. Обмеження цін дозволить таким країнам виторговувати більші знижки на російську нафту та отримувати вигоду від більшої стабільності на глобальних енергетичних ринках.

"Сьогоднішня дія також допоможе ще більше обмежити фінанси Росії та обмежити доходи, які вона використовує для фінансування свого жорстокого вторгнення. У зв'язку з тим, що російська економіка вже скорочується, а її бюджет стає дедалі слабшим, обмеження ціни негайно уріже найважливіше джерело доходу Путіна", - заявила міністр фінансів США.

У спільній заяві країн G7 і Австралії, оприлюдненій на сайті МЗС Німеччини, зазначається, що обмеження ціни на російську нафту в $60 за баррель спрямоване на обмеження прибутку РФ, який вона спрямовує на ведення агресивної війни проти України, підтримку стабільності на глобальних енергетичних ринках і мінімізацію негативних економічних наслідків російської агресії, особливо щодо країн із низьким і середнім рівнем доходу, які непропорційно відчули на собі вплив війни Путіна.

У заяві зазначається, що в межах своїх юрисдикцій країни G7 і Австралія забороняють своїм надавати послуги з перевезення морським транспортом російської нафти по всьому світу, за виключенням нафти російського походження, яка купується за ціною, не більшою ніж $60 за баррель.

"Ми підтверджуємо наш намір поступово відмовитися від нафти та нафтопродуктів російського походження для наших внутрішніх ринків. Це зобов'язання залишається незмінним із запровадженням граничної ціни. Натомість обмеження ціни призначене для того, щоб дозволити нашим постачальникам послуг підтримувати поставки сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в інші країни, забезпечуючи стабільне постачання енергії, але обмежуючи дохід Росії", - наголошується в спільній заяві.

Зазначається, що обмеження ціни на сиру нафту російського походження набуде чинності 5 грудня. Для нафти, яка була навантажена на танкери в портах до цієї дати, діятиме обмежене в часі виключення.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи це рішення зазначив, що граничну ціну на російську нафту слід було встановити на рівні $30.

"Все те, що пропонувала група Макфола-Єрмака, хоча знизити потрібно було б до $30, щоб швидше знищити економіку ворога. Ми завжди досягаємо своєї мети, і економіка Росії все одно буде зруйнована, а сама Росія платитиме та відповідатиме за всі злочини. З трибуналом буде так само. Вони дуже цього бояться, бо знають, що Україна доб'ється свого", - сказав Єрмак.

Обмеження цін на російську нафту

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня, після тривалих переговорів, представники країн Європейського Союзу погодили ціновий ліміт у 60 доларів за барель, який вони та їхні союзники намагатимуться встановити для покупців російської нафти.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що домовленість країн ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими партнерами, значно скоротить доходи Росії. За її словами, це допоможе стабілізувати світові ціни на енергію, що принесе користь економікам, що розвиваються, у всьому світі.

Вона нагадала, що Європейський Союз та інші партнери вводять повну заборону на морський імпорт російської нафти з 5-го грудня.

Водночас, 25 листопада президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному симпозіумі "Європейська ідея" в Каунасі заявив, що залежність Європи від російських енергоресурсів почала зменшуватися і має повністю зникнути. За його словами, один із ключових інструментів – це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів. Зеленський підкреслив, що озвучені пропозиції щодо примусового обмеження ціни російської нафти на рівні 60 чи 70 доларів – це "піддавки" і "більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити". Президент висловив подяку польським і балтійським колегам за їхні цілком слушні пропозиції – обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель.

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