Бразилійка пробула в Україні всього три тижні, працювала рятувальником, а також снайпером.

Бразильська модель і снайпер Таліта ду Вале загинула в результаті ракетного обстрілу по Харкову. Минуло всього три тижні, як вона вступила до лав ЗСУ, щоб нищити російських фашистів.

Видання Daily Mail повідомило цю трагічну новину.

39-річна Таліта ду Вале брала участь в гуманітарних місіях по всьому світу і раніше воювала проти ІДІЛ в Іраку. Вона була вбита минулого тижня після того, як ракета потрапила в її бункер в Харкові.

В результаті ракетного обстрілу також загинув 40-річний колишній солдат бразильської армії Дуглас Буріго, який повернувся в бункер, щоб знайти Таліту.

Чим відома Таліта ду Вале

Таліта мала свій YouTube-канал, де розповідала про війну з ІДІЛ. Її відео збирали приблизно 30 000 переглядів.

Вона вчилася на правозахисника, в юності працювала моделлю і актрисою, а також приєдналася до руху з захисту тварин.

На своєму Ютуб-каналі жінка демонструвала, як проходила снайперську підготовку, коли приєдналася до Збройних Сил незалежного Іракського Курдистану.

Брат Таліти Тео Родріго Вієра описав сестру як хоробру людину, яка рятувала життя і брала участь в гуманітарних місіях. Він розповів, що вона пробула в Україні всього три тижні, працювала рятувальником, а також снайпером.

Додамо, що бразилійка відповідала за забезпечення прикриття від рашистів, які йшли у наступ.

6 липня з'явилася інформація, що загинули білоруські добровольці, які захищали Україну поблизу Лисичанська.