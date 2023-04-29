Аналітики зазначили, що це був найбільший удар окупантів з початку березня.

Вранці 28 квітня російські окупанти завдали першої великої серії ударів крилатими ракетами по Україні з початку березня.

Про це йдеться у свіжому звіті британської розвідки. "Атаки вказують на те, що РФ перестала використовувати далекобійні удари. У цій хвилі було випущено менше ракет, ніж взимку, і вона не була націлена на енергетичну інфраструктуру України", - зазначили аналітики.

Експерти припустили, що існує реальна можливість того, що таким чином росіяни намагалися перехопити українські резервні підрозділи і військові поставки, які нещодавно прибули на українську територію.

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"Росія використовує неефективний процес націлювання і віддає перевагу ймовірній військової необхідності запобігання супутнього збитку, включаючи загибель мирних жителів", - підсумували аналітики.

Ракетний удар по Україні 28 квітня

Вчора близько 04:00 російські окупанти атакували Україну з літаків Ту-95. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 21 з 23 російських крилатих ракет Х-101/Х-555 і два дрони.

В Умані російська ракета влучила у багатоповерхівку, рятувальники все ще шукають людей під завалами. Наразі відомо про 23 загиблих.

Також обстріл призвів до смертей в Дніпрі. Там ракета зруйнувала приватній будинок, в результаті чого загинули жінка і її дочка, інші члени цієї сім'ї отримали поранення.

А в Київській області уламки ракети пошкодили багатоповерхівку в місті Українка. Постраждала 13-річна дитина.

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