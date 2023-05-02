Росіяни нібито відновили рух поїздів на на перегоні Унеча-Россуха в Брянській області, де напередодні зійшов потяг з 60 вагонами, навантажений нафтопродуктами та пиломатеріалами.
РФ задіяла 300 залізничників і три відновлювальних потяги. Всього нібито було укладено близько 100 метрів залізничного полотна.
Окремо губернатори Гомельської та Брянської областей обговорили "інцидент". Зазначається, що білоруська локомотивна бригада не постраждала.
Як пише Telegram-канал SHOT, внаслідок вибуху з рейок зійшли двосекційний тепловоз (згорів), п'ять вагонів зі щебенем та пиломатеріалами. Витекло 12 тонн дизельного палива.
У Брянській області зійшов потяг - що відомо
1 травня в одному з районів Брянської області РФ на залізниці спрацювала бомба, і з рейок зійшов локомотив вантажного поїзда. Чиновники стверджували, що в результаті вибуху ніхто не постраждав. В результаті підриву поїзда було порушено залізничне сполучення російських населених пунктів з білоруським містом Гомель.
У Росії встановили, що диверсію влаштував "чоловік у чорному". Йому приблизно 40 років, зріст - близько 170 сантиметрів. У нього був чорний рюкзак, він пересувався на велосипеді.
За словами військового експерта Романа Світана, вибухи в Росії - це стандартний набір дій диверсійно-розвідувальних груп або партизанських загонів, які активізували свою діяльністю перед прийдешнім "наступом" ЗСУ і виконують певні завдання.
Світан уточнив, що якщо по територіях РФ, найімовірніше, "відпрацьовують" партизани, то на території тимчасово окупованого Криму звуки вибухів - справа рук ЗСУ.