Наразі чоловіка шукають, але його прикмети вже відомі.

Підрив залізничного полотна у Брянській області, внаслідок чого зійшов потяг з нафтопродуктами, наробив паніки у Росії. Там вже переконують, що встановили прикмети підозрюваного.

За даними Телеграм-каналу "База", залізничне полотно нібито підірвав чоловік одягнений у чорне. Йому приблизно 40 років, ріст - близько 170 сантиметрів. У нього був чорний рюкзак, пересувався велосипедом.

Як зазначає канал, ці прикмети до поліції передав очевидець. Випадковий свідок підриву нібито розмовляв телефоном і, почувши вибух на залізниці, кинувся на допомогу. У цей момент на місці вибуху з'явилася людина на велосипеді, одягнена у все чорне з рюкзаком.

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"На запитання, як він тут опинився, чоловік відповів, що хотів скоротити дорогу і поїхав. На даний момент в Унецькому районі, де стався підрив полотна, оголошено план "Перехоплення", - йдеться у повідомленні.

Вибух у Брянській області 1 травня

Нагадаємо, що сьогодні, 1 травня, в одному з районів Брянської області РФ на залізниці спрацювала бомба, і з рейок зійшов локомотив вантажного потяга. Чиновник стверджував, що унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Згодом стало відомо, що потяг підірвали партизани на ділянці одноколійної залізниці між станціями Унеча і Рассуха. Унаслідок підриву поїзда було порушено залізничне сполучення російських населених пунктів з білоруським містом Гомель

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