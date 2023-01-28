Данілов вказав, що знає точну кількість ракет, які залишилися в Росії.

У Раді національної безпеки й оборони чітко рахують всі ракети, які Росія використовує для масованих обстрілів України. У РНБО дійшли висновку, що РФ не має спроможности виробляти необхідну їй кількість.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, зведена інформація збирається зі всіх структур.

"Спроможності виробляти таку кількість для того, щоб вони могли нас постійно на довгий проміжок часу тероризувати, у них вже немає. І це не лише інформація Апарату Ради нацбезпеки, у нас є зведена інформація всіх наших структур", - зазначив Данілов.

Відео дня

За його словами, він знає точне число ракет, яке залишилося в Росії, однак називати його відмовився.

"Ви бачите, що вони вже знижують інтенсивність (масованих ударів - УНІАН)", - додав секретар РНБО.

Ракетні обстріли України

Раніше у Повітряних силах повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення російські окупанти випустили по Україні понад 4 тисяч різноманітних ракет.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія навряд чи може наростити свої виробничі потужності настільки, щоб наздоганяти те, що втрачає. Він розповів, що у Росії достатньо ракет та БПЛА для нових ударів по Україні. Однак високоточних ракет, якими терористи б'ють по енергосистемі, сьогодні залишилось не так вже й багато.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російські війська продовжать тероризуватимуть українців ударами ракет та дронів, поки війна не закінчиться.

Вас також можуть зацікавити новини: