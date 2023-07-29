У Силах оборони півдня не виключають, що Росія може застосувати нову тактику для завдавання ударів.

У Чорному морі через шторм росіяни вдвічі скоротили кількість своїх кораблів, ракетоносії відправлені до пунктів базування.

Про це під час телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Зараз корабельне угруповання (РФ) у зв'язку зі штормом скорочене фактично удвічі. Поки вирував шторм, їх все ж таки захитало. Наразі у Чорному морі 6 одиниць, в Азовському - одна. Збирають (інформацію про) обстановку надводну. Ракетоносії - у пунктах базування, на бойовому чергуванні вони не спостерігаються", - сказала Гуменюк.

Наразі, за її словами, продовжується курсування великих десантних кораблів вздовж паромної переправи.

"Дублюють фактично функції, оскільки Кримський міст вчергове був закритий і в нього є суттєві проблеми з потужностями, він не все може пропускати. Тому військові долучаються до перевезення вантажів, в тому числі і морем", - пояснила речниця.

Вона зауважила, що штормова погода не дуже цьому сприяє, оскільки для великих десантних кораблів 4-5 балів це теж "не дуже приємно".

За словами Гуменюк, корабельне угруповування ворога взагалі розгорнуто в районі, який вважають ракетобезпечним - це ближче до південного сходу Криму. І саме там зосереджена наразі активна навігація.

Вона нагадала, що в північно-західній частині Чорного моря навігація була закрита російськими військами ще на початку широкомасштабного вторгення, коли вони проголосили там "терористичну операцію".

"Це повідомлення (для моряків - УНІАН) продовжує діяти і виключення по ньому було тільки для суден зернової угоди. А зараз знов блокада", - зазначила Гуменюк.

Щодо посилення захисту південного регіону України від ворожих атак вона сказала, що вжиті заходи для забезпечення максимально ефективної роботи ППО. Але при цьому попередила, не виключено, що ворог наразі думає над новою тактикою.

"Будемо сподіватися, що вжиті заходи будуть досить ефективними. Але спостерігаючи за тим, що ворог взяв певну паузу, можна зробити висновок, що готується до наступних атак за, можливо, новою якоюсь тактикою. Спостерігаємо, робимо висновки, збираємо розвіддані", - сказала Гуменюк.

Росія атакує південь України з Чорного моря - останні заяви щодо загрози

Як повідомляв УНІАН, Росія активно використовує Чорне море для здійснення повітряних атак по території України.

Зокрема після масованої ракетної атаки на Одесу 23 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує пошук систем протиповітряної оборони для захисту Одеси, області та всього півдня нашої держави від ударів російських загарбників.

27 липня Гуменюк повідомила, після потужної атаки росіян, Сили оборони були переорієнтовані на перепрофілювання роботи протиповітряної оборони з метою підсилення її роботи. Але для того, щоб "адекватно реагувати" на такі потужні атаки, Україні потрібні більш сучасні засоби ППО, більш потужна підтримка країн-партнерів, зазначила речниця обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

За її поясненням, це стосується й захисту від балістичних ракет, які вже випробував ворог й на південному регіоні - вдарив по центру Одеси і по житлових кварталах.

Вчора Гуменюк попередила про посилення мінної небезпеки на узбережжях півдня країни. За її словами, потужний шторм сприяв тому, що на узбережжя і безпосередньо прибережну смугу принесло дуже багато мін. За минулі дві доби понад 10 таких мін підірвалося, лише дві з них були знищені контрольовано.

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