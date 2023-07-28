Постійне чергування кораблів у Чорному морі становить загрозу для України не лише через ракетні обстріли, але й через можливість прямого бойового зіткнення в Чорному морі.

Росія наразі не має можливості посилити Чорноморський флот, але він становить загрозу для України.

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє "Радіо Свобода". За його словами, наразі посилення Чорноморського флоту Росією не є можливим, передусім, через те, що закрита протока Босфор Турецькою Республікою.

"Тобто, поповнити корабельний склад зовні вони не можуть за рахунок інших флотів, наприклад Балтійського або Північного. Залишається ще Каспійська флотилія – те, що поблизу і має сполучення через Волго-Донський канал", - пояснив він.

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Але, як зазначив Плетенчук, наразі геополітична ситуація там теж не найпростіша, враховуючи кількість сусідів і їхній склад.

"Тому в принципі звідти переводити кораблі в Азово-Чорноморський регіон вони теж навряд чи будуть. І все, що вони звідти могли оперативно витягнути, вони витягнули", - заявив речник ВМС ЗСУ.

Він також розповів, що зазвичай у Чорному морі перебуває від семи до 11 бойових кораблів та від одного до трьох суден прикордонних військ. Плетенчук зауважив, що таке постійне чергування кораблів у Чорному морі становить загрозу для України. І не лише через те, що з допомогою бойових кораблів російські війська обстрілюють ракетами усю Україну, але й через можливість прямого бойового зіткнення в Чорному морі.

"Що ж до можливих бойових зіткнень безпосередньо в акваторії Чорного моря, це так само є загроза з боку Чорноморського флоту Російської Федерації", – сказав Плетенчук.

Загроза у Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, збройні сили РФ активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації Чорноморського флоту. Зокрема, вони відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Вочевидь, окупанти практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що російські окупанти накопичують сили і попереджають цивільні судна про неможливість прямування в українські порти.

Міністерство оборони Росії пригрозило атакувати в Чорному морі всі судна, що прямуватимуть до українських портів.

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