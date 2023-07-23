Заявою з приводу знищення культурної пам'ятки ЮНЕСКО в Одесі відзначився батюшка. Він заперечив, що до цього причетна Росія.

Поп Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) зганьбився заявою про те, що найбільший православний храм Одеси Спасо-Преображенський собор в ніч на 23 липня зруйнував "ворог ролу людського", проте не Росія.

Про це священник заявив журналісту, який попросив його прокоментувати подію. Відповідний ролик опублікував користувач koshelnik_tv в Insragram.

На запитання українця, чи бачив він, що історичну пам'ятку зруйнували російські ракети, священний відповів: "Не бачив".

"Не можу нічого сказати... Атакував ворог роду людського. А кому це впало на голову, хто і як це.. Одному богу відомо", - заявив він.

Інший батюшка також відзначився заявою щодо втрати об'єкта Памʼятки культурної спадщини України: "Вибухнуло і вибухнуло. Всі під богом ходимо", - сказав він.

Україна звернеться до ЮНЕСКО через Спасо-Преображенський собор

Нагадаємо, в ніч на 23 липня армія РФ завдала масованого удару по Одесі (ворог застосував 19 ракет різних типів) та поцілила по історичному центру, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Зокрема, було зруйновано пам'ятку 1794 року - найбільший православний храм міста Спасо-Преображенський собор.

Наразі через варварське руйнування Росією не тільки країни та людський життів, але і всесвітньо важливих культурних об'єктів, Україна має намір безпосередньо звернутися до Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та Комітету Другого протоколу Гаазької конвенції. Відповідну заяву зробив Мінкульт України.

Там уточнили, окрім Спасо-Преображенського собору окупанти також пошкодили Будинок вчених, будівлю Одеського державного музичного ліцею імені професора Столярського, будинки людей, а також об'єкти, які належали до портової інфраструктури міста.

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