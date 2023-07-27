Регіону потрібні засоби протиповітряної оборони, які будуть здатні збивати надзвукові, балістичні ракети.

Для ефективного захисту від потужних атак росіян південному регіону потрібна допомога країн-партнерів в посиленні захисту неба засобами, які здатні збивати надзвукові та балістичні ракети.

"Потужна атака, яка була спровокована протягом кількох днів, вимагає певного захисту. І Сили оборони були переорієнтовані на перепрофілювання роботи протиповітряної оборони з урахуванням напрямків атак ворога. Звісно є підсилення на деяких ділянках. Але для того, щоб адекватно реагувати на такі потужні атаки нам потрібні більш сучасні засоби, і більш потужна підтримка партнерів", - зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

Вона зауважила, що ворог вже випробовував балістику на південному регіоні - вдарив по центру Одеси і по житлових кварталах.

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"Це говорить про те, що нам потрібні такі засоби протиповітряної оборони, які будуть здатні збивати і надзвукові, і балістичні ракети", - підкреслила Гуменюк.

Ракетні обстріли півдня України

Як відомо, президент Володимир Зеленський доручив військовим посилити захист портової інфраструктури та людей. Він зазначив, що російські терористи абсолютно свідомо цілили в інфраструктуру зернової угоди.

Зокрема, під час нічної атаки 19 липня армія РФ вдарила по Одещині "Оніксами" з берегового комплексу в Криму, ракетами Х-59 та Х-22 зі стратегічної авіації, а також, одночасно з ракетами, запустила по півдню і дрони Shahed-136. А в ніч на 23 липня армія РФ застосувала 19 ракет різних модифікацій для удару по Одесі, влучивши в портову інфраструктуру та історичний центр міста.

Після цього Зеленський звернувся до партнерів із закликом створити над українськими містами захисний щит. Для цього ЗСУ потрібно більше систем ППО, наголошував гарант України.

Крім того, Росія вдарила безпілотниками по дунайських портах, біля кордону з Румунією.

Також росіяни погрожували атакувати цивільні судна, які прямують в українські порти по Чорному морю. У Міноборони РФ заявили, що будуть реагувати на ці суховантажі і танкери, як такі, що перевозять вантажі військового призначення.

26 липня відбулося засідання Ради Україна-НАТО з приводу виходу Росії з "зернової угоди" та її атак на південні області України. За 9 днів внаслідок атак російських окупантів пошкоджено та частково знищено 26 портових об’єктів, 5 цивільних суден.

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