Після знищення російського корабля "Сергій Котов" РФ не виводить свій флот у Чорне море.

Російське військове керівництво шукає шляхи для рятування Чорноморського флоту. Зокрема, вони передислоковують частину інфраструктури з окупованого Криму в інші порти. Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, передислокація ЧФ РФ у Новоросійськ триває, хоч росіяни й не можуть зовсім залишити тимчасово окупований Крим без інфраструктури, зокрема й військово-морських сил.

"Адже це фактично буде втеча. Але у Новоросійськ і штабна, і судна інфраструктура активно перекидається. Вже декілька тижнів, після успішної операції, ми їх у морі не бачимо. Вони намагаються змінювати тактику, шукати якісь нові інструменти захисту. Але й українські Сили оборони не будуть чекати, а будуть діяти і надалі", – пообіцяв Юсов.

На запитання, чи планують Сили оборони проводити й інші операції проти флоту РФ, він відповів ствердно.

"Будуть точно, можна в цьому не сумніватися. Інша річ у тому, що для того, щоб провести таку операцію, ворог має вийти в море. Але робота буде продовжена. І вона не обов'язково буде повторенням попередніх операцій, це будуть нові кроки, комбіновані. І в повітрі, і на морі і на суші", - підкреслив спікер.

Крім того, Юсов прокоментував питання можливої підготовки РФ до нового наступу з території Білорусі. За його словами, стратегічно ситуація наразі не змінилася.

"Ворог намагається час від часу проводити ІПСО про нові загрози з цього напрямку. Але Україна відстежує ситуацію. Наші партнери надають усю необхідну інформацію, готуємося до можливих ризиків. Зокрема, й в аспекті зміцнення кордону з українського боку", – пояснив Юсов.

Знищення російського флоту: що відомо

В ніч на 5 березня кримські пабліки повідомляли про вибухи неподалік півострову. Згодом у ГУР розкрили важливі деталі удару. Ціллю атак морських дронів став патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергій Котов".

Пізніше аналітик розповів, чи скоро вичерпається Чорноморський флот Росії. За словами військово-морського експерта Володимира Заблоцького, окупанти продовжують будувати кораблі, зокрема й на заводах у тимчасово окупованому Криму.

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