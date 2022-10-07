В Лимані мінування території вдвічі більше, ніж в Київській, Чернігівській, Сумській областях.

У звільненому від окупантів Лимані Донецької області виявлено 60 тіл загиблих, з них на сьогодні змогли ідентифікувати 31 людину.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, про це міністр Денис Монастирський сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

Він зазначив, що найбільше, що вражає майже в кожному місті, куди після деокупації заходять наші підрозділи – це місця поховань.

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"У Лимані ми виявили 60 тіл загиблих, з них на сьогодні змогли ідентифікувати 31 людину. Цей процес триває", - сказав Монастирський.

Він зазначив, що в перші тижні під постійними обстрілами, бо це по суті передній край оборони, українські фахівці тут збиратимуть докази, а далі, як це вже є на Харківщині, долучаються міжнародні. "Таким чином, західна експертна громадськість підтвердить ті висновки, яких дійшли наші слідчі", - пояснив міністр.

Говорячи про ситуацію в Лимані, Монастирський зазначив, що "емоції людей були непростими, тому що вони прожили багато місяців під окупацією і не розуміли, наскільки надовго повернулася українська влада". При цьому він додав, що зараз люди отримали практично всі послуги, зокрема, що стосується поновлення документів, які були знищені чи втрачені.

Монастирський зазначив, що практично кожен десятий будинок в Лимані зруйнований вщент, половину будинків суттєво пошкоджено, світла, тепла в місті немає. "Це велике завдання для влади - відновити", - сказав Монастирський.

За його словами, досить серйозне питання щодо розмінування території. "Забрудненість з точки зору мінної небезпеки територій тут вдвічі більша, ніж в Київській, Чернігівській, Сумській областях. Піротехніки ДСНС, які є основними в гуманітарному розмінуванні, та НПУ засвідчили це. Щоб провести первинне розмінування – це доступи до електромереж, дороги, підступи до житлових будинків - знадобиться кілька місяців. Якщо ми говоримо про річки і озера – це роки", - пояснив міністр.

За його словами, є загиблі серед піротехніків, є випадки загибелі електриків, які намагалися відновити світло без попереднього розмінування, а також є жертви серед цивільних, адже вийти зі свого будинку і не натрапити на міну чи розтяжку тут практично неможливо.

Звільнення Лиману від окупантів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

При цьому президент зауважив, що успіхи українських воїнів не обмежуються лише звільненням Лиману.

Окупанти, які змогли втекти з Лиману Донецької області, наразі будують укріплення у Кремінній Луганської області.