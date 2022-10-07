У ворожому штабі виявили анкети людей, які вирішили працювати на окупантів.

Державне бюро розслідувань в одному зі звільнених населених пунктів Донецької області - під Лиманом, виявило штаб окупантів зі списками полонених та незаконно заарештованих людей.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

Зазначається, що після звільнення Силами оборони України міста Лиман на Донеччині працівники ДБР розпочали заходи із документування злочинів, вчинених російськими загарбниками та їхніми пособниками.

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"У населеному пункті Яцьківка під Лиманом працівники ДБР виявили штаб окупантів. Штаб росіяни облаштували в одному з приватних будинків. У будівлі знайдено списки полонених та незаконно заарештованих людей. З-поміж іншого вилучено документи з даними осіб та анкети кандидатів на посади, які вирішили працювати на загарбників у захоплених підприємствах та організаціях", - мовиться у дописі.

Виявлені докази вивчатимуться ДБР з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки.

У Бюро зауважили, що стабілізаційні заходи у деокупованому Лимані тривають. Проводяться першочергові слідчі дії, зокрема й у межах вже відкритих кримінальних проваджень, відносно місцевих зрадників та колаборантів.

"Слідчі продовжують збирати доказову базу причетності фігурантів до співпраці з окупантами та проведення підривної діяльності проти державної цілісності та суверенітету України. Вилучено мобільні телефони, карти пам'яті та іншу техніку. Зібрано свідчення місцевих мешканців про вчинення правопорушень", - мовиться у дописі.

Контрнаступ України - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що у Лимані Донецької області українські військові вже підняли державний прапор, але там ще тривають бойові дії.

Удень 2 жовтня глава держави заявив, що Лиман повністю зачищений від російських військ.

6 жовтня у Донецькій ОВА розповіли про ситуацію у деокупованих Святогірській та Лиманській тергромадах. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, там тривають не тільки стабілізаційні заходи, але й проводяться роботи по відновленню життєдіяльності населених пунктів.

Також 6 жовтня перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що у деокупованому Куп'янську на Харківщині було виявлено списки колаборантів, які виконували організаційно-розпорядчі функції окупаційної влади. У списках близько 400 осіб.

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