Також Андреа Калан згадала про новий пакет військової допомоги США Україні.

Представниця Держдепу Андреа Калан заявила, що переговори України та Росії можливі тільки на умовах офіційного Києву.

"США хочуть, наші партнери НАТО хочуть, щоб Україна могла захищати свою територію успішно. Коли Україна має гарну позицію на полі бою, тоді настане час для переговорів і Україна зможе диктувати свої умови", – зазначила представниця Держдепу в інтерв’ю Суспільному.

Коментуючи питання про постачання Україні літаків F16 вона сказала, що США з партнерами працюють над тим, щоб надати допомогу, яку "можна передати Україні зараз, щоб Україна могла зайняти хорошу, сильну позицію на полі бою".

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Також Калан згадала про новий пакет військової допомоги США Україні.

"Ми зараз фокусуємося на тому, чим можна допомогти Україні зараз. Не лише захищати свою територію, але і готуватися до контрнаступу, щоб Україна змогла звільнити свої території. Ми дивимося на те, що можемо передати, бо ми бачимо, що напевно буде новий наступ з боку РФ. І потрібно, щоб Україна була готова саме зараз боротися з російською агресією", – додала вона.

Переговори між Україною та РФ - останні новини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 5 квітня заявив про бажання організувати переговори між Києвом та Москвою.

24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало на своєму сайті "мирний план" про завершення "української кризи", в якому запропонував сторонам свій варіант припинення вогню. Передбачувано, він не вигідний Україні, як зазначили в Офісі президента.