Американський Сенат має схвалити виділення ще 40 млрд доларів не пізніше 19 травня.

У разі, якщо Сенат не схвалить проект надання допомоги Києву, Пентагон може призупинити поставки озброєння в Україну.

Про це заявив представник Державного департаменту США Джон Кірбі під час брифінгу.

За словами Кірбі, американський Сенат має схвалити виділення ще 40 млрд доларів не пізніше 19 травня. У цьому випадку військова допомога від США буде надходити безперебійно.

"Якщо ми не отримаємо повноважень скоро, можливо буде міхур, період часу, в який нічого не буде передаватися. І ми хотіли б бути впевненими, що такого вдасться уникнути", — заявив Кірбі.

Війна в Україні:

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України.

Станом на 13 травня в українські військові ліквідували 26,9 тисячі російських окупантів.

13 травня в Пентагоні заявили, що українська армія зриває наступ окупантів на Донбасі.

Міністр оборони США Ллойд Остін 13 травня провів телефонну розмову з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу та закликав до негайного припинення вогню в Україні й підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.

Вас також можуть зацікавити новини:

Британія ввела санкції проти передбачуваної коханки Путіна Кабаєвої

Зброя для України: у Бундестазі депутати покинули зал під час виступу Шольца

Євросоюз виділить Україні 500 мільйонів євро на важке озброєння - Боррель