У разі, якщо Сенат не схвалить проект надання допомоги Києву, Пентагон може призупинити поставки озброєння в Україну.
Про це заявив представник Державного департаменту США Джон Кірбі під час брифінгу.
За словами Кірбі, американський Сенат має схвалити виділення ще 40 млрд доларів не пізніше 19 травня. У цьому випадку військова допомога від США буде надходити безперебійно.
"Якщо ми не отримаємо повноважень скоро, можливо буде міхур, період часу, в який нічого не буде передаватися. І ми хотіли б бути впевненими, що такого вдасться уникнути", — заявив Кірбі.
Війна в Україні:
24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України.
Станом на 13 травня в українські військові ліквідували 26,9 тисячі російських окупантів.
13 травня в Пентагоні заявили, що українська армія зриває наступ окупантів на Донбасі.
Міністр оборони США Ллойд Остін 13 травня провів телефонну розмову з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу та закликав до негайного припинення вогню в Україні й підкреслив важливість збереження ліній зв'язку.
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