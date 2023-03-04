Після завершення підготовки у Білорусі російських військових через територію РФ перекидають на схід України.

Кількість російських військових на території Білорусі змінюється, але не перевищує 9-10 тисяч, розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Кількість російських військових на території Білорусі зараз може зменшуватися або коригуватися на рівні 9-10 тисяч. Після того, як всі підрозділи будуть виведені на територію Росії, скоріше за все, туди зайдуть нові для того, щоб там із ними проводилася підготовка", - сказав він.

Демченко підкреслив, що частина російських військових після підготовки в РБ починає вже переміщуватися на територію Росії.

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"Це така практика, яка була і раніше. Після завершення підготовки вони знову вивозяться на територію країни-агресора і надалі посилюють російські угрупування на сході нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії", - додав речник ДПСУ.

Війна в Україні - загроза з Білорусі

Як повідомляв УНІАН, раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що вздовж українсько-білоруського кордону є війська РФ, проте ситуація там контрольована. На кордоні з Білоруссю немає необхідного ударного угруповання російських військ для того, щоб повторити події 24 лютого 2022 року.

А за словами голови поліції Київської області генерала Андрія Нєбитова, що новий похід російських загарбників на Київ з півночі - через зону відчуження, неможливий. За його словами, на півночі нашої держави знаходяться посилені спецпідрозділи.

Тим часом, згідно із ухваленим Верховною Радою проектом закону №7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту державного кордону", смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км у ширину.

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