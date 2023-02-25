Це буде замінована територія.

Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км у ширину.

Як повідомив у Telegram міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, це передбачає проголосований Верховною Радою України проект закону №7475 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту державного кордону".

"Це практично буде замінована територія", - підкреслив він.

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За його словами, внесені зміни також дозволили врегулювати питання залучення Збройних сил України, Національної гвардії та поліції до виконання завдань з охорони державного кордону; визначити місце прикордонників у загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

24 лютого Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України (№7475), яким врегулювала питання залучення військових частин і підрозділів Збройних сил України до здійснення заходів з посилення охорони державного кордону України. За це рішення проголосували 310 народних депутатів.

Роль Білорусі у війні проти України

З початком війни Лукашенко віддав військову інфраструктуру Білорусі в повне розпорядження Кремля. Зокрема, Путін поглинає білоруські заводи для посилення своєї армії.

У Кремлі розробили детальний план "повзучої анексії" Білорусі політичними, економічними та військовими засобами до 2030 року. За даними журналістів, згідно з планом, підготовленим восени 2021 року, Кремль збирається не пізніше кінця десятиліття сформувати союзну державу Росії та Білорусі.

За даними аналітиків ISW, в НАТО повинні підготуватися до того, що Білорусь буде контролюватися Росією.

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